Ford y la china Geely crearán empresa conjunta para fabricar 5 modelos de coches en España

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, y el vicepresidente de Geely, Victor Young, anunciaron este jueves en una rueda de prensa esta empresa conjunta, con una participación aproximada del 60 % para Ford y del 40 % para Geely.

El objetivo es maximizar el uso de las instalaciones de Almussafes con el menor coste y convertir a Valencia en un "emblema de la capacidad automovilística en Europa".

"Un equipo, dos marcas y cinco productos", afirmaron los representantes de ambas compañías.

De esta forma, cuando se oficialice la nueva empresa en 2027, los 4.142 empleados que trabajan actualmente en la planta pasarán a formar parte de la compañía conjunta y, según adelantó Baumbick, la idea es que, para poder aprovechar al máximo la planta, "se necesitarían más trabajadores, sin duda", aunque dijo que no pueden compartir todavía las cifras sobre este aumento de plantilla.

"El objetivo es coger toda la excelencia de nuestro equipo de Valencia e inyectar la inteligencia de Geely", añadió el presidente de Ford Europa, quien aseguró: "La única forma de que esta planta sea la número 1 y eficiente de todo el mundo es hacerlo como si fuésemos un solo equipo".

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El vicepresidente de Geely Holding Group manifestó que este anuncio "no es solo un acuerdo de fabricación de automóviles, sino la estructura" de un "viaje compartido en Europa" ya que, según expresó, la compañía nace en China pero "tiene firmes raíces en este continente" y ambas empresas "tienen una historia de respeto mutuo y de confianza".

En este sentido, Young destacó que no han venido simplemente a vender, sino también a "invertir en talento local, reforzar las cadenas de suministros locales y dar soluciones que buscan los clientes europeos", por lo que afirmó: "No traemos mano de obra de China, solamente dependemos de la experiencia y la mano de obra local de Valencia".

"Combinando velocidad e innovación, con legado de fabricación, podremos crear un referente en automoción", sostuvo.

Por su parte, Baumbick afirmó que no ven el acuerdo con Geely como "dejar entrar a los coches chinos" porque "ya están aquí compitiendo", y advirtió de que ahora podrán "jugar en condiciones de igualdad en un terreno de juego justo".

El presidente de Ford Europa aclaró que sus productos serán "diseñados de forma única y diferenciados del producto de Geely y de sus clientes", y subrayó que no hacen "coches aburridos" y que estos nuevos modelos no serán como "cambiarle la piel" a los ya existentes.

Por otro lado, el vicepresidente de Geely compartió que el objetivo de la automovilística china a largo plazo, en un periodo de cinco años, será que lo que se fabrique en Almussafes sea "entre un tercio y la mitad de las ventas en Europa".

"Por eso hemos sumado fuerzas para tener un cimiento sólido y un buen punto de partida para poder alcanzar este objetivo", agregó.

Asimismo, Baumbick argumentó que la normativa de vehículos está cambiando y afirmó la necesidad de ajustarse "a los requisitos de los reguladores" y sentarse "a la mesa con ellos para planificar y tomar decisiones para conseguir este objetivo a largo plazo: emisiones cero netas".