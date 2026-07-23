Fráncfort cae un 1,56 % tras la fuerte subida del petróleo por encima de los 100 dólares

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 1,56 % al cierre, hasta 24.763,12 puntos.

El precio del barril de Brent se disparó un 6,6 % y superó los 100 dólares, máximo desde hace dos meses, tras el ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra petroleros saudíes en el mar Rojo.

El ataque abre un nuevo frente de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, que puede intensificar los problemas de suministro de petróleo .

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % y su presidenta, Christine Lagarde, dejó entrever que los van a subir en septiembre.

Los inversores recogieron beneficios en los valores tecnológicos tras las perspectivas decepcionantes de STMicroelectronics.

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El fabricante de semiconductores Infineon bajó un 6,2 %, hasta 65,49 euros, y la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 4 %, hasta 26,13 euros.

Commerzbank cedió un 5,4 %, hasta 36,35 euros, y el Deeustche Bank bajó un 4 %, hasta 29,97 euros.

El fabricante de camiones Daimler Truck subió un 3,9 %, hasta 45,77 euros, después de publicar buenos resultados, y el de armamento Rheinmetall ganó un 0,9 %, hasta 1.017 euros.