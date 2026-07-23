Grecia anuncia grandes inversiones en defensa e intensifica su cooperación con Israel

El Consejo de Seguridad Nacional de Grecia, país miembro de la OTAN, aprobó una serie de proyectos de armamento, entre ellos la construcción de un escudo antimisiles de tres capas junto con la industria militar israelí, explicó el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias.

El sistema llevará el nombre de "Escudo de Aquiles", que incluye elementos de tres sistemas israelíes: Spyder All-in-One y David's Sling del fabricante Rafael, así como Barak MX, de Israel Aerospace Industries (IAI).

Según estimaciones del diario Kathimerini, solo el escudo costará unos 3.500 millones de euros, de los cuales 700 millones serán gestionados por empresas griegas.

El sistema "estará listo y plenamente operativo en un plazo de 35 meses desde hoy", afirmó Dendias, quien añadió que las empresas griegas producirán al menos el 25 % del mismo, cuyo núcleo serán los radares y misiles israelíes.

Grecia adquirirá además nuevos sistemas de drones militares, del tipo V-BAT (estadounidense) y Heron 1 (israelí), pequeños satélites militares de vigilancia y sistemas electrónicos de defensa contra drones.

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Por otra parte, se modernizarán cuatro fragatas de la Marina griega con nuevos sistemas de defensa contra submarinos, informó el ministro en rueda de prensa en Atenas.

Grecia e Israel, que mantienen estrechos vínculos económicos y diplomáticos, operan un centro de entrenamiento aéreo en territorio griego, realizan ejercicios militares conjuntos anuales y cooperan en sistemas contra drones y ciberseguridad.

El año pasado, Atenas adquirió 36 sistemas israelíes de artillería de cohetes por unos 650 millones de euros.

Grecia e Israel intensifican su cooperación militar sobre todo debido a la persistente tensión, con la que Atenas mantiene desde hace décadas disputas territoriales en el este del mar Egeo y por la ocupación turca del norte de Chipre desde 1974.

Por otra parte, las relaciones entre Israel y Turquía están en uno de sus momentos más bajos, desde la guerra de Gaza y por el apoyo turco al grupo islamista palestino Hamás.