Guterres alerta que Oriente Medio se está "saliendo de control" y pide "dar marcha atrás"

"La situación se está saliendo de control. Está al borde de lo inimaginable. Es hora de dar marcha atrás", declaró Guterres ante el Consejo de Seguridad en una sesión convocada por la República Democrática del Congo y Pakistán sobre la resolución pacífica de conflictos.

El diplomático portugués defendió que "no hay solución militar al conflicto" y apostó por la diplomacia para conseguir que los combates cesen en toda la región.

La intervención de Guterres se produjo poco después de que las milicias de los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Tras varios días de tensiones con Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y es aliado de Washington, los bombardeos amenazan con convertir en otro escenario del conflicto al estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo, que se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al de Ormuz tras ser bloqueado por Irán.

El secretario general también se refirió a la situación en Gaza donde, pese "al supuesto alto el fuego", los civiles siguen pagando un alto precio e Israel sigue aumentando su control sobre la zona.

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Según un análisis citado por él, se prevé que un 70 % de la población gazatí afrontará altos niveles de inseguridad alimentaria.

Guterres, al que le quedan unos meses para dejar el cargo, definió al Consejo de Seguridad, a menudo señalado por su inacción y sus tensiones internas, como "la esperanza de la humanidad".

"Su solidez depende del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de defenderla. Los miembros de este Consejo deben predicar con el ejemplo. Las divisiones geopolíticas no son motivo para la inacción ni para la renuncia a nuestras responsabilidades", aseveró.

El diplomático, instó a los miembros del órgano de paz a redoblar los esfuerzos para encontrar puntos en común y avanzar hacia la paz.