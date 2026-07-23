Jóvenes de Colombia, Perú y República Dominicana serán universitarios con becas de BBVA

Acompañados por el presidente del banco español BBVA, Carlos Torres Vila, y el director general de la FMBBVA, Javier M. Flores, los beneficiarios conversaron con la reina sobre sus expectativas y preocupaciones en esta nueva etapa de sus vidas, durante una audiencia en la residencia real del palacio de la Zarzuela de Madrid.

Hijos de pequeños empresarios que disponen de pocos recursos, serán los primeros de sus familias en ir a la universidad.

"Escuchar las historias de estos jóvenes becados nos recuerda la importancia de apostar por la educación para romper con el círculo de la pobreza. Solo garantizando la igualdad de oportunidades podremos promover la inclusión y el progreso económico de las familias de los más de tres millones de emprendedores que atendemos en cinco países de América Latina", dijo el presidente de BBVA.

Desde 2020, cuando comenzó el programa de becas, 181 jóvenes han podido mejorar su presente y su futuro con la educación, incidió el director general de la FMBBVA.

Este año, las becas se ampliaron a la República Dominicana, y el objetivo es extenderlas también a Panamá en otras ediciones.

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Los padres de los futuros universitarios son también apoyados con financiación, microseguros y educación financiera y digital para que puedan impulsar sus negocios, por medio de Bancamía, Financiera Confianza y Banco Adopem, entidades de la FMBBVA en Colombia, Perú y República Dominicana, respectivamente.

Uno de los momentos más emotivos de la audiencia llegó cuando la reina Letizia navegó en el metaverso que recoge el legado de fotografías, dibujos y poemas de Mario Naicipa, uno de los becados por la FMBBVA fallecido recientemente y que tuvo oportunidad de conocerla en 2023, también en una audiencia.

La madre de este joven colombiano, Luz Nelly, le mostró la exposición virtual con las fotografías, dibujos y poemas de Mario, y también le entregó 'Las Puertas de la Vida', un tríptico con fotos de su hijo en agradecimiento por su respaldo a estas becas que están cambiando el destino de estos jóvenes.

"Gracias, majestad, porque aunque Mario ya no esté, la huella que la educación, la universidad y estas becas dejaron en él permanecerá para siempre. Este legado permite que jóvenes de todo el mundo vean y sepan que, a través de la formación, pueden progresar, aunque la vida se lo haya puesto tan difícil", enfatizó Luz Nelly.

La reina de España valoró que la educación cambia y trasciende vidas, y puso como ejemplo este homenaje póstumo a Mario.