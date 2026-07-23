Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, sufre un ictus que le ha dejado "pequeñas secuelas"

Es el segundo ictus que ha sufrido Rivera, que explicó en sus redes sociales que en esta ocasión ha sido "un poco más fuerte" y que "probablemente el estrés ha tenido mucho que ver".
"Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares", añadió, además de apuntar que espera recuperarse por completo con "tiempo, rehabilitación y mucho trabajo".
"La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", añadió Rivera, más conocido por sus apariciones televisivas para contar la complicada relación con su madre y hermana que por su carrera musical.
También aseguró que ha intentado cuidar su salud y seguir adelante, "pero llega un momento en el que uno también necesita paz para vivir."
Por ello debe "poner límites y priorizar" su bienestar "por encima de todo", y "no seguir soportando situaciones que ponen en riesgo" su salud.
El dj ha suspendido la gira de verano que tenía prevista, una decisión que calificó de difícil porque disfruta mucho de cada actuación.