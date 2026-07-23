Kuwait denuncia ataque con drones contra paso fronterizo con Irak

El incidente se ha producido en plena escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha repercutido a escala regional, tanto en el Golfo como en Jordania, de modo que diversos países de la zona han sido objeto de ataques.

Pese a no identificar el origen de los ataques, lo cierto es que facciones armadas iraquíes proiraníes actúan en apoyo a Irán principalmente mediante ataques lanzados desde territorio iraquí contra países del golfo Pérsico, mientras el Gobierno iraquí intensifica esfuerzos para evitar estas operaciones.

Esta madrugada, Washington completó el duodécimo día de su ofensiva contra la República Islámica, con numerosos ataques que dejaron, al menos, dos personas muertas y otras once heridas en la provincia de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según la Guardia Revolucionaria iraní.

La escalada entre Estados Unidos e Irán también se ha endurecido verbalmente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró en Manila que Irán "suplica todos los días" a Washington "alcanzar un acuerdo".

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este jueves que Irán no tiene problema con la negociación, pero que el obstáculo real es el "enfoque irracional y hegemónico" de Washington y recalcó que no habrá acuerdo mientras EE.UU. no se comprometa a respetar los intereses iraníes.