La Aduana de Cuba detecta cocaína en dos paquetes de leche en el aeropuerto de La Habana

El vicejefe primero de la AGR, William Pérez, detalló en redes sociales que la sustancia fue encontrada en un envío de carga no comercial procedente del exterior y recepcionado en la terminal de carga número 4 del aeropuerto de La Habana, aunque no ofreció detalles sobre la cantidad exacta incautada ni sobre las personas implicadas.

De acuerdo con el reporte en medios estatales, el hallazgo se produjo durante un proceso de revisión y control que realizan habitualmente “las fuerzas de seguridad en dicha terminal, como parte del sistemático enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas”.

La pasada semana, la Aduana cubana reveló otro caso en el que sus agentes descubrieron más de 10 kilogramos (kg) de cocaína líquida enmascarados en frascos de champú y otros productos para el tratamiento del cabello.

Pérez declaró entonces que esa detección "es muestra clara de la intencionalidad de vulnerar los controles a fin de introducir el ilícito, empleando nuevamente aquellas mercancías contempladas en las exenciones arancelarias vigentes".

El vicejefe informó además sobre el decomiso también de un cargamento de cannabinoides sintéticos, una droga conocida popularmente en la isla como "químico" que estaba oculta en dos cajas de alimentos procedentes de los Estados Unidos.

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De acuerdo con informes oficiales, en 2025 se incautaron en Cuba un total de 507 kg de droga, principalmente cocaína, y se detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades de la isla afirman que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas".