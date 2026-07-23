La Bolsa de Londres cae un 0,73 %, arrastrada por varias mineras y la eléctrica Centrica

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 77,80 puntos hasta 10.639,17, mientras que el secundario, el FTSE 250, cayó aún más, un 1,25 %, hasta los 23.627,33 puntos.

La mayor caída del día la sufrió Centrica (-10,23 %), compañía suministradora de electricidad y gas, que hoy comunicó unos pobres resultados trimestrales y acto seguido anunció el despido de 1.300 trabajadores.

También estuvieron entre las perdedoras tres de las principales mineras que cotizan en Londres: Fresnillo (-6,13 %), Endeavour (-4,78 %) y Antofagasta (-4,61 %). Los inversores optaron hoy por las ventas después de que esos mismos títulos cerraran ayer miércoles entre los alcistas.

Entre los ganadores de hoy cabe citar a los fondos de inversión Segro (6,50 %) y 3I Group (4,78 %), además de la petrolera BP (3,08 %). Esta última se beneficia del empuje de los precios del petróleo por la nueva espiral de tensión en Irán: hoy el brent superó los 100 dólares por primera vez desde el mes de mayo.