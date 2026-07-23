La Bolsa de París baja un 1,64 % penalizada por STMicroelectronics y el sector del lujo

El selectivo parisino se mantuvo en terreno negativo durante toda la jornada, marcada por la decisión del BCE de mantener los tipos de interés en el 2,25 %, y al concluir la sesión se situó en los 8.299,09 puntos.

El volumen de intercambios fue moderadamente alto, con operaciones valoradas en 4.599 millones de euros.

En cuanto al palmarés de empresas, 35 compañías cotizaron al alza y 5 lo hicieron a la baja.

La caída más destacada fue la de la citada STMicroelectronics, que se desplomó un 17,72 % tras la publicación de sus últimos resultados empresariales (con objetivos de ingresos para el tercer trimestre que no convencieron a los inversores).

Le siguieron los laboratorios Eurofins Scientific (-6,32 %) y de la tríada del lujo francés Kering (-4,77 %), LVMH (-4,31 %) y Hermès (-3,39 %).

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Por el contrario, las mayores subidas fueron para la empresa aeroespacial y de defensa Thales (5,07 %), la firma de programas informáticos Dassault Systèmes (3,74 %) y la petrolera TotalEnergies (2,54 %).