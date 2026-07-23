La Casa Blanca niega que Netanyahu pidiera condicionar el pacto nuclear con Arabia Saudí

A pesar de que Washington informó en la víspera sobre la firma de un pacto con Riad para el desarrollo del programa nuclear saudí, Trump dijo este jueves que todavía se están negociando detalles del convenio, que no incluirá el enriquecimiento de uranio y estará "totalmente condicionado" a que Arabia Saudí establezca lazos diplomáticos con los israelíes.

Preguntada sobre si Netanyahu, estrecho aliado del estadounidense, tuvo algo que ver en este requisito, la portavoz de la Administración republicana, Karoline Leavitt, advirtió: "No que yo sepa".

"El presidente es siempre quien toma la decisión final sobre los acuerdos, y este es un punto que ha mencionado en numerosas ocasiones. Él ha afirmado que, si (Arabia Saudí) no se adhiere a los Acuerdos de Abraham, el pacto queda descartado", agregó Leavitt.

Poco después del mensaje de Trump, Netanyahu aseguró la normalización de lazos con los saudíes supondría un "avance histórico para la paz en Oriente Medio".

La secretaria de Prensa estadounidense añadió que no tiene conocimiento de una llamada entre Trump y el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, después del mensaje del presidente sobre los Acuerdos de Abraham.

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"Seguiremos dialogando con nuestros homólogos saudíes para concretar el acuerdo y, ojalá, verlos adherirse a los Acuerdos de Abraham muy pronto", dijo Leavitt.

El pacto firmado este miércoles debe ser ratificado por el Congreso estadounidense y se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudí en Oriente Medio, y en medio de los esfuerzos estadounidenses por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega buscar desarrollar armas nucleares.

La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Medio, aunque Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino.

Trump también amenazó este jueves a Irán y sus aliados, los hutíes del Yemen, con un "castigo militar fuerte" si los rebeldes yemeníes continuaban disparando a buques saudíes en el mar Rojo tras dos ataques a petroleros.