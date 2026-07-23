La India detiene a 3.000 personas tras el asesinato de un policía en Cachemira

La operación fue lanzada después de que el agente Ashiq Hussain, miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Jammu y Cachemira, muriera el miércoles por disparos de presuntos insurgentes en la ciudad de Anantnag.

Hussain, originario del distrito de Budgam, estaba desplegado en labores de seguridad para la peregrinación hindú de Amarnath Yatra, que conduce a una cueva sagrada en el Himalaya y que permanece suspendida desde hace tres días por las malas condiciones meteorológicas, según la Policía.

Fuentes policiales indicaron a EFE que las operaciones, coordinadas y basadas en información de inteligencia, se realizaron en varios distritos del valle de Cachemira, entre ellos Srinagar, Anantnag, Kulgam, Pulwama, Baramulla, Budgam, Shopian y Ganderbal.

"El objetivo es localizar y destruir las redes que proporcionan apoyo financiero, logístico y de otro tipo a los grupos terroristas", afirmó a EFE un alto funcionario policial bajo condición de anonimato.

Los detenidos están siendo interrogados y sometidos a procesos de verificación, añadió la fuente.

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Horas después del ataque, las autoridades demolieron las viviendas de dos presuntos insurgentes en Anantnag. Según la Policía, las casas pertenecían a Adil Thokar y Haroon Rashid Ganaie, identificados por las fuerzas de seguridad como "terroristas activos".

Vecinos de la zona dijeron a EFE que el personal de seguridad llegó durante la noche y derribó las estructuras.

"Llegaron en plena noche y demolieron las casas, posiblemente con excavadoras (...) La gente estaba aterrorizada y no podía salir a ver qué pasaba. Solo escuchábamos el ruido, y cuando salimos por la mañana vimos las casas demolidas", afirmó a EFE un residente que pidió el anonimato.

Las medidas siguen un patrón cada vez más habitual en Cachemira tras ataques insurgentes, con detenciones masivas y demoliciones de propiedades vinculadas a presuntos milicianos o a sus supuestos colaboradores.

La región de Cachemira es disputada por la India y Pakistán desde 1947. Nueva Delhi acusa a Islamabad de apoyar a grupos insurgentes en el territorio, algo que Pakistán niega.