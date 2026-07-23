La justicia declara culpable a exgobernador de Kenia por asesinar a su amante embarazada

Junto a Obado, la jueza Cecilia Githua condenó a su exasistente personal Michael Oyamo y al exsecretario del condado Caspal Obiero por planificar y ejecutar el asesinato.

La magistrada subrayó en el fallo que el exgobernador aportó el "móvil, la instigación y los fondos" para financiar el crimen.

Los tres condenados quedaron bajo custodia a la espera de conocer sus condenas.

"Estamos satisfechos con el veredicto. Creemos que finalmente se ha hecho justicia con Sharon", declaró a medios locales el abogado de la familia de la víctima tras la lectura del fallo.

El cadáver de Otieno fue hallado en septiembre de 2018 en una zona boscosa del oeste de Kenia, dos días después de ser secuestrada junto a un periodista al que había contactado para revelar su romance con el político.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El periodista logró saltar del vehículo en marcha para escapar y su testimonio resultó crucial para rastrear el automóvil utilizado en el secuestro.

El gobernador negó, en principio, su relación con Otieno, pero fue detenido después de que pruebas de ADN confirmaran que era el padre del feto que murió con la madre.

La autopsia reveló que la joven presentaba signos de haber sido violada y apuñalada en el cuello, el abdomen y la espalda.

Las investigaciones establecieron que el móvil del crimen fue el embarazo de la joven, consecuencia de la relación íntima que mantenía con el exgobernador.

El crimen de Otieno conmocionó al país y desencadenó protestas masivas contra la violencia machista en Kenia, donde una encuesta nacional reflejó en 2022 que al menos el 34 % de las mujeres ha sufrido violencia física.