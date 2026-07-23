La mexicana Cemex obtiene 347 millones de beneficio en el segundo trimestre, un 9 % más

Cemex indicó en su informe financiero que las ventas netas de abril a junio de 2026 avanzaron un 12 % hasta los 4.593 millones de dólares.

La cementera resaltó un flujo de operación (ebitda) trimestral de 1.018 millones de dólares, un aumento del 24 % respecto al mismo periodo del año anterior.

"Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre demuestran que nuestra transformación está generando resultados y cobrando impulso", dijo en un comunicado el director general de Cemex, Jaime Muguiro.

El directivo aseveró que la mejora que se observa en los principales indicadores de la empresa 2está superando nuestras expectativas y refleja la disciplina, la ejecución y el cambio cultural adoptado por nuestros equipos en toda la compañía".

La empresa precisó que sus ventas netas en México en el segundo trimestre del año se elevaron un 24 %, hasta los 1.311 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos los ingresos aumentaron un 1 %, hasta los 1.315 millones de dólares.

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En Europa, Oriente Medio, África y Asia las ventas se elevaron un 13 %, hasta los 1.518 millones de dólares en conjunto.

En la filial en América del Sur, Central y el Caribe los ingresos aumentaron un 7 %, hasta los 307 millones de dólares.

Los resultados del segundo trimestre se alcanzan después de que Cemex, con sede en la norteña ciudad de Monterrey, reportara una subida del 34 % en los primeros tres meses del año hasta los 794 millones de dólares.

Estas cifras siguen a los beneficios por valor de 794 millones de dólares del primer trimestre de este año, un 34 % internual más.

La cementera hila cinco años de ganancias tras perder 1.467 millones de dólares en 2020, un año marcado por la pandemia de la covid-19.