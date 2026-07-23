La Mostra programa un documental hecho totalmente con IA, un "experimento artístico"

El documental, sobre la figura de Renzo Rosso, el fundador de la famosa marca italiana de ropa Diesel, es "el primer largometraje documental italiano creado íntegramente mediante inteligencia artificial", afirmó Barbera en la presentación de la programación de la 83 edición de la Mostra.

"Incluso aquellas secuencias que no fueron generadas por IA —las rodadas en imagen real— fueron posteriormente reelaboradas y modificadas utilizando IA, puramente como un experimento artístico", agregó.

Dirigido por el italiano Francesco Carrozzini, el documental se proyectará fuera de concurso dentro del apartado de filmes de No Ficción de la sección Venice Open.

'Be Brave' "narra la extraordinaria trayectoria personal y empresarial de Renzo Rosso, una de las figuras más visionarias de la moda y la comunicación a nivel internacional", señala el festival en su página web.

"Y cuenta esta historia usando la inteligencia artificial de manera provocadora y original, poniendo en el centro del debate los límites entre la creatividad humana y la tecnología, así como entre lo real y lo artificial", agrega.

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La productora de la película, Our Films, afirmó en su cuenta de Instagram que "no se puede contar la historia de alguien que rompe las reglas siguiendo las reglas. Así que no lo hicimos".

Por esa razón decidieron crear el documental con IA, porque "toda revolución necesita un error humano para cambiar el mundo".

Un documental que comparte sección con títulos como 'What Love Builds', un relato autobiográfico de Russell Crowe, que cuenta su trayectoria como actor y como músico, o 'Musk', de Alex Gibney, dedicado a este genio de los negocios y a la vez un "peligroso tecnócrata", en palabras de Barbera.

También con 'The road to Jerico', de Amos Gitai, nuevo capítulo de las reflexiones del cineasta israelí sobre la situación en su región, que cuenta, como es habitual en sus filmes, con actores israelíes y palestinos, y con la 'Biografía de Jorge Luis Borges' de Mariano Llinás.

Además del nuevo trabajo del realizador ucraniano Sergei Loznitsa, que ha construido un filme de casi tres horas con el material rodado en la Unión Soviética en los años setenta por operadores del Partido Comunista Italiano y que nunca llegó a utilizarse.

Y 'Oasis: Don't look back in anger', de Dylan Southern y Will Lovelace, que cuenta la reconciliación de los hermanos Liam y Noel Gallagher y su regreso a los escenarios con Oasis, así como el último trabajo de Wim Wenders, que se centra en la arquitectura del suizo Peter Zumthor, o el lado más desconocido del Everest, descubierto por los cineastas Elizabeth Chai Vasarhelvy y Jimmy Chin.

Títulos que componen una de las secciones más interesantes de esta edición de Venecia, en la que también se ha incluido 'Dust', del realizador malayo Tsani Ming-liang, un trabajo que no es ficción ni documental, una "película no binaria", como dijo Barbera.

Se trata de una nueva entrega de la serie 'El caminante' de este director, que sigue a Lee Kang-Sheng, que interpreta a un monje budista que camina a un ritmo pausado, en esta ocasión por diferentes puntos de la ciudad española de San Sebastián, en cuyo festival se proyectará también este filme, en la sección Zabaltegi.