Mundo
23 de julio de 2026 a la - 08:20

Lista de películas del 83º Festival de Venecia

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Roma, 23 jul (EFE).- Lista de las películas que se estrenarán en el 83 Festival de Cine de Venecia y en sus secciones paralelas e independientes, entre el 2 y el 12 de septiembre, tras el anuncio de la programación realizado este jueves por el director de la Mostra, Alberto Barbera.

Por EFE

- 'Ink', de Danny Boyle (apertura, anunciado previamente).

- 'Ritorno a Buenos Aires', de Marco Bechis.

- 'Un bon petit soldat', de Stéphane Brizé.

- 'Il fuoco che ti porti dentro', de Edoardo De Angelis.

- 'Woman unknown', de May el-Toukhy.

- 'Bucking fastard', de Werner Herzog.

- 'Look back', de Hirokazu Koreeda.

- 'Possible love', de Lee Chang-Dong.

- 'Wild horse nine', de Martin Mcdonagh.

- 'Succederà questa notte', de Nanni Moretti.

- 'Primetime', de Lance Oppenheim.

- 'The echo chamber', de Andrea Pallaoro.

- 'Un peu avant minuit', de Nicolas Pariser.

- 'L'estranea', de Paolo Strippoli.

- 'Mr. Nelson, did you kill people?', de Shinya Tsukamoto.

- 'La ragazza con la leica', de Alina Marazzi.

- 'Burning Giants', de Phuttiphong Aroonpheng.

- 'What belongs to others', de Grzegorz Debowski.

- 'La città dei vivi', de Edoardo Gabbriellini.

- 'Falling house', de Mohsen Gharaei.

- 'Too much sugar', de Robert Greene.

- 'The difficult bride', de Rubaiyat Hosssain.

- 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

- 'I figli della scimmia', de Tommasso Landucci.

- 'A day in the life of Jo: chapter phaedra', de Jacqueline Lentzou.

- 'Until the day ends', de Jelena Maksimovic.

- 'La moula', de Jérôme Pierrat.

- 'Lovers in the blue night', de Anuparna Roy.

- 'Un détour par Diane', de Ann Sirot y Raphaël Balboni.

- 'The colour of the sun', de Xavier Tera.

- 'Big little things', de Michelle Zhou.

- 'Angelo Azzurro', de Tommaso Acquarone.

- 'Tesztpályá', de Lydia Cornett.

- 'Una fortaleza', de Alba Gaviraghi.

- 'Head of a camel', de Shannon Lee.

- 'The tropic of the Mourning Gecko', de Stavroz Markoulakis.

- 'Sasso, carta, forbici', de Virginia Mori.

- 'Bleu au loin', de Amir Houshang Moein.

- 'A few moments of happiness', de Shaden Safieddine Tazi.

- 'Peccato', Valerio Vestoso (Italia).

- 'Flesh impact', de Maggie Gyllengaal.

- 'Wild asparagus', de Avi Mograbi.

- 'They're here', de Laura Poitras y Rachel Mueller.

- 'Juso per ferie', de Karen Di Porto.

- 'Nino - un film su Nino Rota', de Walter Fasano.

- 'The pervert's guide to utopias', de Sophie Fiennes.

- 'Joie de vivre', de Luca Guadagnino.

- 'Twist and shoot mister Suzuki', de Yves Montmayeur.

- 'Be brave', de Francesco Carrozzini.

- 'What loves builds', de Russel Crowe.

- 'Burgundy', de Michael Dweck y Gregory Kershaw.

- 'The road to Jericho', de Amos Gitai.

- 'Citizen Osama', de Ahmed Hassaouna.

- 'Union Town', de Barbara Kopple.

- 'Holy wood dust', de Victor Kossakovsky.

- 'Letters from the silenced country', de Andrei Kutsila.

- 'Biografía de Jorge Luis Borges', de Mariano Llinás.

- 'My undesirable friends: Part II - Exile', de Julia Loktev.

- 'Boatbuilders', de Luke Lorentzen.

- 'The living legacy of Kabuki', de Takashi Miike.

- 'Queer Edward II', de Theo Rollason.

- 'Oasis: Don't look back in anger', de Dyland Southern y Will Lovelace.

- 'Everest: The other side', de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

- 'From inside out - The architecture of Peter Zumthor', de Wim Wenders.

- 'Dio ride', de Giovanni Veronesi.

- 'Nessun dolore', de Gianni Amelio.

- 'Let us through, dear ancestors', de Lav Diaz.

- 'Father Jo', de Barthélémy Grossmann.

- 'Place to be', de Kornél Mundruczó.

- 'No paradise if you are killed by a woman', de Halkawt Mustafa.

- 'The basics of philosofy', de Paul Schrader.

- 'Un bon avocat', de Tristan Séguéla.

- 'Sumo: Spirit weights nothing', de Erik Shirai.

- 'Conversation with the sea', de Muayad Alayan.

- 'Hombre al agua', de Gael García Bernal.

- 'Serpenti', de Roberto de Paolis Maino.

- 'Ground floor', de Gábor Reisz.

- 'Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra di Cinema di Venezia 2001-2012', de Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatri e Nicoletta Berardi.

- 'El fin de los tiempos', de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas.

- 'Meteorito', de Sebastián Múnera.

- 'The H@llow man', de Kamel Laaridhi .

- 'London', de Victor Di Marco y Márcio Picoli.

- 'Our share of Sand', de Shalini Adnani.

- 'Prima della guerra', de Tommaso Usberti.

- 'Zoom in, zoom out', de Dong Jie.

- 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión', María Aparicio.

- 'Salón de belleza', de Nathalia Acevedo.

- 'Agatha the writer', de Kuba Dorabialski.

- 'Balcanica', de Nicola Sorcinelli.

- 'Camouflage', de Mykyta Gibalenko.

- 'Dear Ajayi', de Damilola Orimogunje .

- 'I plant my hand in the garden', de Boris Hadžija y Hoda Taheri.

- 'Les Indes', de Pauline Julier y Nicolas Chapoulier.

- 'My notes on Mars', de Lili Horvát.

- 'Une femme aujourd'hui', de Robert Guédiguian.