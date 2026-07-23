Lista de películas del 83º Festival de Venecia

- 'Ink', de Danny Boyle (apertura, anunciado previamente).
- 'Ritorno a Buenos Aires', de Marco Bechis.
- 'Un bon petit soldat', de Stéphane Brizé.
- 'Il fuoco che ti porti dentro', de Edoardo De Angelis.
- 'Woman unknown', de May el-Toukhy.
- 'Bucking fastard', de Werner Herzog.
- 'Look back', de Hirokazu Koreeda.
- 'Possible love', de Lee Chang-Dong.
- 'Wild horse nine', de Martin Mcdonagh.
- 'Succederà questa notte', de Nanni Moretti.
- 'Primetime', de Lance Oppenheim.
- 'The echo chamber', de Andrea Pallaoro.
- 'Un peu avant minuit', de Nicolas Pariser.
- 'L'estranea', de Paolo Strippoli.
- 'Mr. Nelson, did you kill people?', de Shinya Tsukamoto.
- 'La ragazza con la leica', de Alina Marazzi.
- 'Burning Giants', de Phuttiphong Aroonpheng.
- 'What belongs to others', de Grzegorz Debowski.
- 'La città dei vivi', de Edoardo Gabbriellini.
- 'Falling house', de Mohsen Gharaei.
- 'Too much sugar', de Robert Greene.
- 'The difficult bride', de Rubaiyat Hosssain.
- 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.
- 'I figli della scimmia', de Tommasso Landucci.
- 'A day in the life of Jo: chapter phaedra', de Jacqueline Lentzou.
- 'Until the day ends', de Jelena Maksimovic.
- 'La moula', de Jérôme Pierrat.
- 'Lovers in the blue night', de Anuparna Roy.
- 'Un détour par Diane', de Ann Sirot y Raphaël Balboni.
- 'The colour of the sun', de Xavier Tera.
- 'Big little things', de Michelle Zhou.
- 'Angelo Azzurro', de Tommaso Acquarone.
- 'Tesztpályá', de Lydia Cornett.
- 'Una fortaleza', de Alba Gaviraghi.
- 'Head of a camel', de Shannon Lee.
- 'The tropic of the Mourning Gecko', de Stavroz Markoulakis.
- 'Sasso, carta, forbici', de Virginia Mori.
- 'Bleu au loin', de Amir Houshang Moein.
- 'A few moments of happiness', de Shaden Safieddine Tazi.
- 'Peccato', Valerio Vestoso (Italia).
- 'Flesh impact', de Maggie Gyllengaal.
- 'Wild asparagus', de Avi Mograbi.
- 'They're here', de Laura Poitras y Rachel Mueller.
- 'Juso per ferie', de Karen Di Porto.
- 'Nino - un film su Nino Rota', de Walter Fasano.
- 'The pervert's guide to utopias', de Sophie Fiennes.
- 'Joie de vivre', de Luca Guadagnino.
- 'Twist and shoot mister Suzuki', de Yves Montmayeur.
- 'Be brave', de Francesco Carrozzini.
- 'What loves builds', de Russel Crowe.
- 'Burgundy', de Michael Dweck y Gregory Kershaw.
- 'The road to Jericho', de Amos Gitai.
- 'Citizen Osama', de Ahmed Hassaouna.
- 'Union Town', de Barbara Kopple.
- 'Holy wood dust', de Victor Kossakovsky.
- 'Letters from the silenced country', de Andrei Kutsila.
- 'Biografía de Jorge Luis Borges', de Mariano Llinás.
- 'My undesirable friends: Part II - Exile', de Julia Loktev.
- 'Boatbuilders', de Luke Lorentzen.
- 'The living legacy of Kabuki', de Takashi Miike.
- 'Queer Edward II', de Theo Rollason.
- 'Oasis: Don't look back in anger', de Dyland Southern y Will Lovelace.
- 'Everest: The other side', de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.
- 'From inside out - The architecture of Peter Zumthor', de Wim Wenders.
- 'Dio ride', de Giovanni Veronesi.
- 'Nessun dolore', de Gianni Amelio.
- 'Let us through, dear ancestors', de Lav Diaz.
- 'Father Jo', de Barthélémy Grossmann.
- 'Place to be', de Kornél Mundruczó.
- 'No paradise if you are killed by a woman', de Halkawt Mustafa.
- 'The basics of philosofy', de Paul Schrader.
- 'Un bon avocat', de Tristan Séguéla.
- 'Sumo: Spirit weights nothing', de Erik Shirai.
- 'Conversation with the sea', de Muayad Alayan.
- 'Hombre al agua', de Gael García Bernal.
- 'Serpenti', de Roberto de Paolis Maino.
- 'Ground floor', de Gábor Reisz.
- 'Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra di Cinema di Venezia 2001-2012', de Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatri e Nicoletta Berardi.
- 'El fin de los tiempos', de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas.
- 'Meteorito', de Sebastián Múnera.
- 'The H@llow man', de Kamel Laaridhi .
- 'London', de Victor Di Marco y Márcio Picoli.
- 'Our share of Sand', de Shalini Adnani.
- 'Prima della guerra', de Tommaso Usberti.
- 'Zoom in, zoom out', de Dong Jie.
- 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión', María Aparicio.
- 'Salón de belleza', de Nathalia Acevedo.
- 'Agatha the writer', de Kuba Dorabialski.
- 'Balcanica', de Nicola Sorcinelli.
- 'Camouflage', de Mykyta Gibalenko.
- 'Dear Ajayi', de Damilola Orimogunje .
- 'I plant my hand in the garden', de Boris Hadžija y Hoda Taheri.
- 'Les Indes', de Pauline Julier y Nicolas Chapoulier.
- 'My notes on Mars', de Lili Horvát.
- 'Une femme aujourd'hui', de Robert Guédiguian.