Los Gallagher asistirán a la Mostra a presentar un documental sobre su reconciliación

"Han prometido venir a Venecia a presentarlo", aseguró Barbera al anunciar la participación del documental 'Oasis: Don't look back in anger', de Dylan Southern y Will Lovelace, en el apartado de documentales fuera de concurso de la sección Venice Open.

Un documental sobre "la imprevista reconciliación de los hermanos Gallagher" tras 12 años sin dirigirse la palabra, resaltó Barbera.

La película sigue a los Gallagher durante el proceso de reconciliación, la decisión de realizar una nueva gira de Oasis, así como los ensayos y el tour. Además del éxito y el impacto que esta gira tuvo en los seguidores de la banda británica.

La gira 'Oasis Live'25' llevó a los hermanos Gallagher por escenarios e todo el mundo con un enorme éxito en lo que era el regreso de la banda tras un parón musical de más de 15 años.

Una gira que en un primer momento iba a contar con solo cinco fechas en Reino Unido y que acabó con más de cuarenta conciertos en 14 países.

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Considerada como la banda británica más importante de los últimos 30 años, Oasis se había disuelto en 2009 tras una fuerte disputa entre los hermanos durante un festival de música en París.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado", señaló el grupo en un comunicado cuando anunció su regreso.

Formada en Mánchester en 1991, la banda está liderada por el guitarrista principal y compositor, Noel Gallagher, y su hermano, el vocalista Liam Gallagher. Durante su trayectoria han dejado himnos como 'Supersonic', 'Rock 'N' Roll Star' y 'Cigarettes & Alcohol'.