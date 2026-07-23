Más de 1,8 millones de marroquíes volvieron a su país desde comienzo de Operación Marhaba

La cifra representa un ligero aumento del 1,04 % respecto al mismo período del año pasado, informaron responsables de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad, organizadora de la iniciativa, durante un encuentro con la prensa celebrado en el puerto de Tanger Med (norte).

"Los viajeros se repartieron prácticamente por igual entre las llegadas por vía aérea y las efectuadas por vía marítima", explicó Omar Moussa Abdellah, responsable de proyectos de la fundación, durante una visita al dispositivo de acogida desplegado durante la operación Marhaba, que este año cumple 26 años.

En total, 938.641 personas llegaron por vía aérea, frente a las 923.968 que lo hicieron por mar, según los datos recopilados hasta el 20 de julio.

Los responsables de la fundación prevén, no obstante, que el tráfico marítimo aumente a partir de agosto, coincidiendo con el período de mayor afluencia.

Los flujos de viajeros fueron algo inferiores durante las últimas semanas debido a la coincidencia con la celebración del Mundial de la FIFA, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, y la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, los responsables de la operación esperan un incremento significativo del tránsito a partir del próximo fin de semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director central de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Tanger Med, Jaafar Ameyer, explicó que este año se incorporaron dos nuevas compañías navieras con el objetivo de estabilizar los precios de los billetes y aumentar la capacidad de transporte ante el previsible incremento de la demanda.

Ameyer destacó, asimismo, que el sistema de billete cerrado permite anticipar los flujos de pasajeros y vehículos durante los períodos de mayor afluencia, tanto en la fase de entrada, entre finales de julio y principios de agosto, como en la de retorno, prevista para la segunda quincena de agosto.

Durante la edición anterior de la operación Marhaba, considerada una de las mayores operaciones de tránsito de pasajeros del mundo, se registró un récord de más de 4,06 millones de llegadas, lo que supuso un aumento del 11 % respecto al año anterior.

En los días de mayor intensidad se contabilizaron hasta 70.000 llegadas y 86.000 retornos diarios, que se desarrollaron "sin incidentes importantes y con un tránsito fluido", según los responsables del operativo.

Solo por el puerto de Tanger Med, principal puerta de entrada de los emigrantes marroquíes, transitaron 1,78 millones de pasajeros, un 4 % más que el año anterior, así como 463.321 vehículos, lo que representa un incremento del 3 %.

Para la actual edición, la Fundación Mohamed V para la Solidaridad movilizó a más de 1.400 personas, entre trabajadores sociales, médicos, personal sanitario y voluntarios, encargados de acompañar y asistir a los viajeros durante el período estival.

El dispositivo incluye, además, un servicio de asistencia telefónica operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de números nacionales e internacionales.