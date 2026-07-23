Milán cierra con una bajada del 2,80 % penalizada por el desplome de STMicroelectronics

Roma, 23 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves con una bajada de 2,80 % de su índice selectivo FTSE MIB hasta los 51.315,84 puntos, arrastrada por la escalada de la guerra en Oriente Medio y los malos resultados de STMicroelectronics, que se dejsplomó el 17,70 % tras la publicación de sus resultados trimestrales.