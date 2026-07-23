Ministra de Exteriores palestina denuncia en Varsovia la expansión israelí en Cisjordania

"La violencia israelí, tanto en pueblos y ciudades como en campos de refugiados, y la continua expansión de los asentamientos israelíes están causando desestabilización y socavando las posibilidades de una paz duradera", denunció la jefa de la diplomacia palestina en una rueda de prensa con su homólogo polaco, Radosław Sikorski.

La diplomática subrayó además la necesidad de garantizar un acceso "seguro y sostenible" a la ayuda médica para la población civil de Cisjordania ante el aumento de los ataques israelíes registrados en los últimos días.

Por su parte, Sikorski mostró la postura más firme del Gobierno polaco hasta la fecha respecto al estatus territorial de la zona y afirmó que "Cisjordania no forma parte de Israel".

Además, hizo un llamamiento a "detener la apropiación ilegal de tierras y la violencia de los colonos, así como la liquidación de los asentamientos ilegales en Cisjordania".

Por otra parte, ambos ministros coincidieron en señalar la convocatoria de elecciones en Palestina a pesar de la situación actual.

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Varsen Aghabekian Shahin subrayó que "Palestina debe adherirse a los principios democráticos" y anunció que se llevarán a cabo "todos los esfuerzos posibles" para facilitar la participación de la diáspora palestina en los comicios.

Por su parte, Sikorski ofreció el apoyo de Polonia para la organización de las elecciones.

El jefe de la diplomacia polaca recalcó que su país reafirma "el derecho a vivir en paz del pueblo palestino y a que su patrimonio esté legalmente protegido".

Asimismo, exigió a Israel que "libere los fondos adeudados a Palestina" por aranceles e impuestos para permitir el funcionamiento de sus instituciones.

El ministro de Exteriores polaco no hizo, sin embargo, ninguna mención a la posible imposición de sanciones comerciales o bloqueos a productos de los asentamientos por parte de su país.

Sikorski recordó que Polonia reconoce al Estado palestino desde 1988 y que ha destinado casi 20 millones de dólares (unos 17,5 millones de euros) en ayuda humanitaria y de desarrollo entre 2023 y 2025, canalizados principalmente a través de Naciones Unidas.