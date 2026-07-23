MSF pide reforzar las búsquedas y rescates tras nueva tragedia en ruta hacia Canarias

También deben brindarse vías seguras y legales para reducir el riesgo de que más migrantes utilicen una de las rutas más peligrosas, en la que según datos de la ONG española Caminando Fronteras fallecieron o desaparecieron 10.000 personas en 2024 y más de 3.000 en 2025, agregó MSF en un comunicado.

"Las muertes de estas personas no deben ser recibidas con silencio, pedimos a gobiernos y autoridades que sitúen la preservación de la vida humana en el centro de sus políticas migratorias", indicó la responsable del programa de migración de MSF, Fouzia Bara.

La embarcación siniestrada había partido de Gambia con unas 180 personas a bordo y permaneció 25 días en el mar antes de que la Guardia Costera mauritana y pescadores locales pusieran en marcha las labores de rescate, en las que se pudo salvar a 38 tripulantes, algunos de ellos atendidos por MSF.

"Una de las supervivientes dijo que había visto morir a su hermana delante de sus ojos. Nadie debería tener que soportar semejante sufrimiento mientras busca seguridad o dignidad", señaló Bara.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las llegadas de migrantes a Canarias por esa ruta han descendido entre enero y mediados de julio un 61 % con respecto al mismo periodo de 2025, hasta las 4.400, pero la reciente tragedia y otras ocurridas este año muestran que sigue siendo peligrosa, reiteró MSF.