Muere uno de los 6 pescadores rescatados en aguas trinitenses tras nueve días a la deriva

La víctima, identificada como Anthony Murray y de nacionalidad de trinitense, murió cuando comenzó a presentar signos de respiración superficial, aunque parecía estable y no mostraba señales de dolor o malestar, detalló en un comunicado en la noche del miércoles el Ministerio de Defensa de Trinidad y Tobago.

Los pescadores, cuatro de Trinidad y Tobago, uno de San Vicente y las Granadinas y el capitán del barco de Guyana, fueron hallados en un estado de salud "razonablemente bueno" y sin lesiones de consideración, había detallado más temprano, el miércoles en la mañana, el Ministerio trinitense en otro comunicado.

Sin embargo, "en las horas posteriores al rescate", llevado a cabo por la tripulación del 'MV Marvel Kite', "Murray parecía no presentar signos vitales pocas horas después de la observación, mientras el buque se dirigía a Santa Lucía para un encuentro con la tripulación del buque de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, CG25."

Ante ello, el Ministerio de Defensa trinitense indicó que, tras el fallecimiento de Murray, se tomó la decisión de desviar la embarcación hacia San Vicente para la entrega del cuerpo y la declaración oficial de la muerte, así como para realizar exámenes médicos y brindar tratamiento a los demás tripulantes rescatados.

El Ministerio de Trinidad y Tobago indicó que, una vez sometidos a evaluación médica, los tripulantes rescatados restantes serían trasladados de regreso a Trinidad por la Guardia Aérea de Trinidad y Tobago.

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El 'St Vincent VII', propiedad de Renata Enterprises Ltd, zarpó del astillero Tardieu Marine en Chaguaramas (Trinidad y Tobago) el 6 de julio con los seis pescadores especializados en la pesca de atún de aleta amarilla.

De acuerdo a los familiares de los desaparecidos, un incendio en la nave se reportó alrededor de las 06.30 (10.30 GMT) -hora local- del 13 de julio, mientras el buque faenaba, en aguas de Trinidad y Tobago, cerca de la frontera marítima entre Surinam y la Guyana Francesa.