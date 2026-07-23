Noboa dice al correísmo que vaya a elecciones locales con un partido que cumpla con la ley

"Pueden escoger cualquier otro partido que no se haya prestado para lavado de activos y que haya hecho primarias; cualquier otro, incluido el Partido Socialista Ecuatoriano. Que se lancen con el partido que quieran que haya cumplido con la legalidad", señaló Noboa en una entrevista con Radio Centro.

La Revolución Ciudadana (RC), el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue suspendido en marzo por un juez electoral, tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como 'Caja Chica'.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

Esa suspensión impide a los candidatos de la RC participar en los comicios de noviembre por su propio partido, por lo que, para no quedarse fuera, los dirigentes se aliaron con otros movimientos, como Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).

Sin embargo, otro juez electoral suspendió a Amigo el pasado 17 de julio bajo el mismo argumento de la RC, tras recibir una alerta del fiscal Alarcón sobre una investigación previa abierta por presunto lavado de activos en contra de los directivos del movimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es como que cuatro ladrones se subieron a un carro, se bajaron del carro y se subieron al otro carro. No dejaron de ser ladrones, no dejaron de cometer crímenes. Solo cambiaron de vehículo", dijo Noboa este jueves en referencia a esos dos partidos.

El presidente agregó que "sí hay movimientos nacionales que han hecho todo el trabajo de primarias, han tenido sus cuentas en orden, han hecho las cosas bien", y que han entregado reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

"El partido Amigo no registra movimientos financieros desde hace tres o cuatro años. Aun si fuera cierto, se debe sancionar después del debido proceso y luego de haber demostrado la infracción", dijo Correa en su cuenta de la red social X sobre las declaraciones del presidente Noboa.

El exmandatario señaló que "no es posible sancionar al inicio de la investigación" como se está haciendo ahora. "Pero denle nomás: ya nada sorprende en el 'nuevo' Ecuador. ¿La Academia guardará silencio ante tanto sinsentido?", cuestionó.