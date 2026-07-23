Omán dice estar trabajando para reactivar la paz en Yemen tras ataque hutí a barco saudí

El Ministerio de Exteriores omaní indicó en un comunicado que Mascate está coordinando esfuerzos con Arabia Saudí, las partes yemeníes y el enviado especial de la ONU en el Yemen, Hans Grundberg, para "reanudar el proceso político y la hoja de ruta" con el objetivo de lograr "seguridad y estabilidad en la región".

Asimismo, subrayó "la necesidad de evitar una escalada y cualquier amenaza que pueda complicar aún más la situación y poner en peligro la libertad de navegación".

La declaración se produjo después de que los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, atacaran el buque petrolero "Encelia", operado por Arabia Saudí, en el mar Rojo, provocando un incendio en la proa del barco, según las autoridades saudíes.

Riad afirmó que todos los tripulantes se encontraban a salvo y que se habían tomado medidas para proteger el buque y a su personal.

Los hutíes han declarado que los buques que cargan o descargan mercancías en puertos saudíes podrían ser blanco de ataques como parte de lo que describen como un bloqueo marítimo contra el reino.

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Esta escalada se produce tras el anuncio del grupo de prohibir el tráfico marítimo vinculado a Arabia Saudí, alegando un "bloqueo" saudí sobre las zonas controladas por los hutíes, después de que las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido impidieran el aterrizaje de un avión iraní en el aeropuerto de Saná a principios de este mes, dañando la pista.

Mascate ha desempeñado durante mucho tiempo el papel de mediador en el conflicto del Yemen y ha acogido contactos entre los hutíes, Arabia Saudí y mediadores internacionales.