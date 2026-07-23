Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos a concurso en el Festival de Venecia con 'Bunker'

La cinta está dirigida por el escritor y cineasta francés Florian Zeller, autor de la oscarizada 'The Father' ('El padre', 2020).

'Bunker' es un thriller psicológico sobre la decisión de un arquitecto (Bardem) de aceptar la construcción de un refugio para un magnate tecnológico, un suculento pero moralmente dudoso negocio que acabará repercutiendo en la relación con su esposa (Cruz).

La película fue anunciada por el director de la Mostra, Alberto Barbera, dentro de la Sección Oficial de la Mostra y, por ello, competirá por el principal galardón, el León de Oro.

De este modo, la famosa pareja española regresará a un certamen, el veneciano, por el que han pasado en numerosas ocasiones y donde han sido muy aplaudidos.

Entre otras participaciones, Penélope Cruz se convirtió en 2021 en la primera actriz española en alzarse con la Copa Volpi a mejor actriz, por su papel en 'Madres Paralelas', de Pedro Almódovar.

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Bardem, por su parte, se ha coronado en dos ocasiones como mejor actor del Festival de Venecia: la primera en 'Before night falls' ('Antes que anochezca', 2000) de Julian Schnabel, un trabajo por el que fue nominado al Óscar, y también por su papel en 'Mar adentro' (2004) de Alejandro Amenábar.

La 83 edición de la Mostra tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre en la isla veneciana del Lido y, a lo largo de la misma, se entregarán dos Leones de Oro honoríficos: al actor George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn.

El jurado internacional que decidirá el palmarés, que se anunciará el 12 de septiembre, estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.