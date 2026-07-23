Pitbull se suma a la Semana Billboard de la Música Latina 2026

El cantante estadounidense de origen cubano participará en el evento mientras se encuentra inmerso en su gira global 'I'm Back', que recorre América del Norte y Europa hasta finales de año.

En el marco de esta gira, Pitbull batió recientemente un récord Guinness por reunir en el Hyde Park de Londres a casi 70.000 personas que usaron calvas postizas de manera simultánea, en honor al artista.

La Semana Billboard de la Música Latina está considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum de Miami Beach.

La organización reveló ayer los nombres de los primeros artistas, entre los que figuran la española Lola Índigo, la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García.

A estos nombres se les suman los de los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro, la puertorriqueña RaiNao, el argentino Trueno, y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela.

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El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.

El encuentro del año anterior celebró 12 años consecutivos de crecimiento de la música latina, que ahora es el cuarto género más grande de la música en Estados Unidos, al reunir a artistas como Daddy Yankee, Pablo Alborán, Carín León, Aitana y Laura Pausini.