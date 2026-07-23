Prisión preventiva en Turquía para una 'influencer' velada por "desprecio a la religión"

Fatma Soydas, que tiene 285.000 seguidores en Instagram, adquirió popularidad en marzo pasado, al protagonizar un cántico de Ramadán en el programa de un conocido teólogo turco en una televisión bien relacionada con el Gobierno pero también ha causado polémica por sus contenidos.

En mayo pasado fue criticada por ofrecer a sus seguidores una versión de pago de sus contenidos, ingresando miles de euros en la primera hora, pero no está claro qué imagen ha causado su detención, ordenada el martes pasado por la Fiscalía de Ankara.

El miércoles, la 'influencer' denunció en su cuenta de Instagram que por internet circulaban imágenes creadas con inteligencia artificial que la mostraban con atuendos provocadores o en actitud de besar a otra mujer, sugiriendo que la denuncia habría surgido por estas imágenes falsas.

En el contexto de la sociedad laica turca, estas imágenes tampoco se podrían calificar de "obscenas", y sólo chocarían por incluir el hiyab, el velo islámico que caracteriza a las mujeres devotas.

Los cargos de "mostrar desprecio a la religión que representa a parte del pueblo" se utilizan a menudo en los últimos años en Turquía, un país laico en el que no existe el delito de blasfemia, para perseguir a humoristas o personas críticas con el islam.

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Conlleva hasta tres años de cárcel, al igual que el delito de "difundir imágenes obscenas" que también se ha invocado en los últimos años contra mujeres artistas y cantantes con atuendos que antes se consideraban normal en Turquía.