Prisión preventiva para 4 detenidos por ataque con vehículo bomba en prisión de Ecuador

Los sospechosos, tres hombres y una mujer, fueron procesados por el presunto delito de terrorismo tras ser capturados el miércoles en una operación en la que se realizaron catorce allanamientos en Guayaquil y el municipio de Yaguachi, ambos en la provincia de Guayas, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario aseguró que las detenciones se realizaron después de diez meses de investigación, tiempo en el que se logró la identificación del vehículo bomba y de una furgoneta de apoyo. También se confirmó el uso de explosivos de alto poder y se realizó la reconstrucción de la ruta de huida.

El caso se remonta a la noche del 26 de septiembre de 2025, cuando un vehículo explotó en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, la más poblada y violenta del país.

Se produjo apenas un día después de que el director de este centro penitenciario saliese ileso de un intento de asesinato a manos de sicarios.

El ataque no dejó heridos, solo daños en la fachada de la prisión, y quedó grabado en una cámara de videovigilancia situada frente al acceso principal de la cárcel.

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En las imágenes se pudo observar cómo una camioneta todoterreno llegaba a los exteriores de la entrada de la prisión en dirección contraria y, a escasos metros de la puerta, se producía una súbita explosión que sorprende al conductor, quien salta del vehículo todavía en marcha.

El hombre huyó corriendo del lugar hacia el otro lado de la carretera mientras el automóvil comenzó a arder en llamas.

No es el primer vehículo bomba utilizado por bandas criminales en Ecuador, donde se suelen realizar las detonaciones con tacos de dinamita o con tanques de gas para provocar una gran deflagración.