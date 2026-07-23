Reino Unido cancela maniobras en Kenia por falta de permisos, pero no retirará sus tropas

Las denominadas maniobras Haraka Storm, previstas entre septiembre y noviembre en el condado de Laikipia (centro), fueron suspendidas al no obtener las licencias gubernamentales necesarias, según un comunicado del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

"Lamentamos que las licencias necesarias para permitir que el entrenamiento tenga lugar en Laikipia a finales de este año no se hayan concedido. Como resultado, el entrenamiento previsto se llevará a cabo en una ubicación alternativa fuera de Kenia", señala el documento.

Londres afirmó que esta decisión tendrá un impacto económico para los comercios y residentes locales que solían beneficiarse del despliegue militar.

"Reconocemos la decepción que esta decisión causará a quienes se habrían beneficiado de la actividad económica generada por el ejercicio. Toda actividad de entrenamiento del Reino Unido en Kenia depende del permiso del Gobierno de Kenia", añadió el ministerio.

El Reino Unido reafirmó su compromiso con la alianza de seguridad que mantiene con Kenia, a la que definió como uno de los pilares de sus relaciones bilaterales.

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"Nuestros entrenamientos y operaciones conjuntas con las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) garantizan la seguridad tanto del pueblo keniano como del británico", subrayó la nota.

La Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (BATUK, en inglés) trasladará la actividad a Tanzania.

La BATUK, con sede junto a la Base Aérea de Laikipia, realiza habitualmente maniobras conjuntas con las KDF, además de programas comunitarios que incluyen reforestación y clínicas médicas móviles en zonas remotas.

Las autoridades británicas indicaron que mantendrán las conversaciones con el Ejecutivo keniano con el fin de reanudar los entrenamientos militares en el país "a la primera oportunidad".

Los británicos mantienen presencia en el país desde 1964 y realizan hasta seis ejercicios anuales de varias semanas en terrenos privados.

En julio de 2021 los Gobiernos de Kenia y Reino Unido firmaron en Londres un nuevo acuerdo de cooperación en materia de defensa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, en inglés) publicó en marzo de 2024 un informe que documentó 43 casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a soldados británicos con base en Kenia desde 1975.