Seis candidatos participarán en el primer debate de las presidenciales francesas de 2027

Serán la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen; el fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon; el secretario general del partido Renacimiento, Gabriel Attal; el presidente del conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau; el presidente del centrista Horizontes, Édouard Philippe; y el de centroizquierda Plaza Pública, Raphaël Glucksmann, según informaron este jueves la cadena de radio RTL y el diario 'Le Figaro'.

El debate, al que ha sido invitada por primera vez Le Pen, según el periódico, estará centrado en las principales preocupaciones del empresariado francés y se articulará en torno a los resultados de una encuesta elaborada por Medef en colaboración con OpinionWay entre directivos de empresas, cuyos resultados se darán a conocer poco antes del debate.

Según los organizadores, el sondeo reunió unas 66.000 respuestas y cerca de 20.000 empresarios asistirán al evento.

A diferencia de un debate electoral tradicional, los candidatos deberán responder a las conclusiones del estudio y exponer sus propuestas sobre cuestiones económicas y empresariales.

Entre los temas previstos figuran la competitividad, el empleo, la fiscalidad y la transición ecológica.

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También se espera que surjan cuestiones como la reforma de las pensiones, un asunto especialmente sensible para Philippe, cuya propuesta de elevar la edad de jubilación a 67 años ha sido objeto de críticas.

Philippe, quien en las primeras encuestas aparecía como el único candidato capaz de ganar a Le Pen en un eventual cara a cara en la segunda vuelta de las presidenciales, ha sido desbancado en los últimos sondeos por la líder de la ultraderecha, quien ganaría el 2 de mayo próximo a cualquiera de sus contrincantes.

En esta etapa preliminar de la carrera al Elíseo se esperan aún nuevas candidaturas que finalmente se verán ratificadas o no en función de si los postulantes consiguen los avales necesarios para presentarse a las elecciones presidenciales, que se disputarán en dos vueltas el 28 de abril y el 2 de mayo de 2027.