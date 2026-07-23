Suecia quiere prohibir las "sustancias químicas eternas" en la ropa y los cosméticos

Según explicó el Ejecutivo sueco en un comunicado, esta iniciativa forma parte del plan de acción nacional sobre los PFAS aprobado este jueves, cuyo objetivo es "elevar el nivel de ambición" en la labor de contrarrestar la propagación de este tipo de sustancias contaminantes en el medio ambiente.

La prohibición incluye productos como la ropa, el calzado, los productos impermeabilizantes, los utensilios de cocina y los productos cosméticos y estará en vigor hasta que la Comisión Europea (CE) haya adoptado una decisión sobre las restricciones a estas sustancias a nivel comunitario, según el Gobierno sueco.

Está previsto que la CE presente en 2027 una propuesta para restringir ampliamente el uso de los PFAS en los productos de consumo, pero Suecia ha querido adelantarse a la UE con una prohibición nacional.

"Suecia no piensa quedarse de brazos cruzados mientras los productos químicos persistentes siguen extendiéndose por nuestros hogares, la naturaleza y nuestros cuerpos. Por lo tanto, el Gobierno se adelanta a la UE y está dando un paso decisivo para detener el uso innecesario de PFAS", señaló en el comunicado la ministra sueca de Clima y Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari.

"Esta es una gran victoria para la salud de la gente y el medio ambiente sueco. Los PFAS no deberían estar presentes en la ropa, los cosméticos, los utensilios de cocina ni otros productos de uso diario cuando existen alternativas eficaces", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los PFAS son un grupo de más de 10.000 sustancias químicas sintéticas que han sido ampliamente utilizadas durante décadas en diferentes sectores por sus propiedades antiadherentes, impermeabilizantes y antimanchas.

Se las conoce como "químicos eternos" porque son extremadamente resistentes y no se descomponen en la naturaleza y suponen un riesgo para la salud y para la naturaleza porque se acumulan en el cuerpo humano y el medio ambiente.