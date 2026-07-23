Teresa Ribera sobre la multa a Google: "Es un ejemplo obvio de soberanía"

Preguntada por las posibles represalias que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda adoptar contra la Unión Europea por las sanciones a la tecnológica, Ribera dijo que la Comisión Europea está "sujeta a la ley" y tiene que sancionar a las empresas que incumplan las normas comunitarias.

"Imagínese si pudiésemos decidir si aplicar o no la ley porque tenemos miedo", señaló la vicepresidenta en un encuentro con un reducido número de medios, entre ellos EFE, para explicarles los motivos de las sanciones.

La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que la empresa estadounidense ha infringido la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea y, además de la sanción, le reclama que ponga fin a esas prácticas en 60 días o, de lo contrario, podría penalizarle con multas periódicas adicionales.

"Nuestro deber es defender los valores europeos", dijo Ribera, quien añadió que "eso no significa que no aspiremos a tener la relación más respetuosa y fluida con todos los actores, y muy en particular con los distintos gobiernos del mundo".

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En este sentido, la española consideró que es "necesario" desarrollar una "mayor cooperación" entre Bruselas y Washington a la hora de regular a las grandes tecnológicas.

"Piense en lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Incluso dos grandes rivales como OpenAI y Anthropic (están) insistiendo ante los líderes del G7 sobre el papel importante que los gobiernos deben jugar a la hora de desarrollar una gobernanza común" de la tecnología", señaló Ribera.

La responsable de aplicar la política de Competencia en la UE dijo que desconoce cómo puede reaccionar Trump ante la multa a Google "pero si hay algún malentendido, siempre hemos estado abiertos a dar explicaciones".

"En Europa estamos comprometidos con nuestras propias reglas porque queremos un entorno digital justo y seguro", añadió la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

Ribera apuntó que Washington tiene "distintas formas de proceder a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades" entre las empresas del sector tecnológico, "pero no tengo la impresión de que las expectativas de los ciudadanos, del sector empresarial o de nuevos actores (en EE.UU) difiera mucho de las expectativas de los ciudadanos, del sector empresarial o de nuevos actores en Europa", puntualizó.