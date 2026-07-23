Tres personas mueren ahogadas en un accidente marítimo en aguas de Trinidad y Tobago

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades locales, la embarcación, que llevaba pasajeros, entre ellos, niños, y carga, partió desde Erin, Trinidad, y se accidentó luego de las 13:00 (17:00 GMT) -hora local- del miércoles.

Tras el accidente, la Policía, la Guardia Costera y la Unidad de Apoyo Aéreo de Trinidad y Tobago se unieron en el operativo para rescatar a los viajeros.

Varios pasajeros lograron volver a subir a la embarcación dañada, que posteriormente fue remolcada de regreso a Venezuela, según miembros de la comunidad de migrantes venezolanos que hablaron con los rescatistas.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado tres fallecidos, entre ellos, Brithanny Linneth Yanett León Palacios, de 6 años, y un hombre adulto, que no ha sido identificado y cuyo cuerpo fue recuperado mar adentro.

Los funcionarios informaron que al menos dos adultos permanecen desaparecidos.

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Las operaciones de búsqueda se reanudaron al amanecer de este jueves, con la participación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, el Servicio de Policía, la Unidad de Apoyo Aéreo y voluntarios del equipo Hunters Search and Rescue.

El capitán Vallence Rambharat, de Hunters Search and Rescue, dijo a EFE que la Unidad de Apoyo Aéreo realizó búsquedas aéreas con drones en la tarde y noche del miércoles, cubriendo aproximadamente dos kilómetros al este de Taparo Point y otro par de kilómetros al oeste de la playa Los Iros.

Explicó que los equipos de búsqueda regresaron al área poco después de la madrugada de hoy y entrevistaron a miembros de la comunidad venezolana, quienes dijeron que presuntamente el fuerte oleaje y una gran ola provocaron el vuelco de la embarcación poco después de salir de la costa.

Objetos personales también continuaron llegando a la orilla, entre ellos una maleta roja que contenía ropa de hombre, mujer y niños, junto con una fotografía enmarcada de tres mujeres que se cree pertenecía a uno de los pasajeros.

Por su parte, Angie Ramnarine, quien ha estado ayudando a migrantes venezolanos en Trinidad, dijo a EFE que las familias han estado trabajando para identificar a todas las personas que iban a bordo de la embarcación.

"Están intentando desesperadamente localizar a todos los pasajeros y determinar quiénes siguen desaparecidos", señaló.

A su vez, el pescador local Buju Katwaroo, quien se ha unido a los esfuerzos de búsqueda, mencionó a EFE que los cruces marítimos irregulares entre Trinidad y Venezuela han aumentado desde los recientes terremotos en Venezuela.

Indicó que muchas de las embarcaciones ahora utilizan Erin, en la península suroeste de Trinidad, como punto ilegal de desembarco, y que los contrabandistas suelen llegar al amparo de la oscuridad.

La más reciente tragedia ocurre mientras los geólogos continúan documentando los cambios a lo largo de la costa suroeste de Trinidad tras los terremotos de Venezuela.