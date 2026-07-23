Un avión procedente de Palma aterriza de emergencia en Milán por indisposición del piloto

El aparato, un 'Boeing 737 MAX 8' de la aerolínea LOT Polish Airlines, cubría la ruta entre la capital balear y Varsovia.

Sin embargo, sus pilotos activaron la alarma a las 4.05 hora local (2.05 GMT) alegando una indisposición repentina del comandante, pidiendo aterrizar de emergencia en Milán, según informan a EFE fuentes de la base aérea milanesa.

La nave consiguió tocar tierra "con total normalidad" media hora más tarde.

El aeropuerto movilizó su dispositivo de emergencia enviando al lugar de aterrizaje ambulancias, bomberos y vehículos medicalizados que finalmente no tuvieron que intervenir.

El avión permanece en el aeropuerto milanés y tiene programado reanudar su viaje hacia la capital polaca a las 10.45 hora local (8.45 GMT) de este jueves, según consta en la página de internet de la base aérea.