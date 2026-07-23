Unesco declara Patrimonio Mundial en Peligro el centro histórico de Paramaribo, en Surinam

En su informe sobre el estado de conservación del lugar, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 2002, el organismo pide a las autoridades del país sudamericano mejorar las medidas de prevención de incendios.

También destaca que la construcción de varios edificios en la zona "afecta al paisaje urbano histórico de la propiedad, resultando en una pérdida significativa de autenticidad e integridad".

La antigua ciudad colonial holandesa fue fundada en 1667 con la construcción del fuerte Zeelandia, para irse desarrollando en las siguientes décadas hacia el sur a lo largo del río Surinam y posteriormente hacia el norte.

Conserva intacto el trazado original de sus calles y se caracteriza por edificios que ilustran la fusión progresiva de la arquitectura flamenca con las técnicas y los materiales autóctonos.

La lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco incluye bienes culturales que se consideran amenazados por peligros graves, como la amenaza de desaparición debida a un deterioro acelerado, catástrofes naturales, conflictos armados, abandono o proyectos de grandes obras urbanísticas, entre otros.

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La inscripción en esta categoría permite al Comité del Patrimonio Mundial asignar inmediatamente asistencia de emergencia al bien amenazado, con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial de la Unesco.

En términos legales, implica el establecimiento de una zona de protección ampliada en virtud de la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972.

Los Estados parte de la Unesco deben, en este sentido, colaborar en la protección de los lugares incluidos en la lista y están obligados a no adoptar ninguna medida deliberada que pueda dañar directa o indirectamente este patrimonio.