Zapatero dice que no habló con nadie del Gobierno español sobre el rescate de la aerolínea

"No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno ni de ninguna autoridad pública; no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", dijo en una entrevista este jueves en la televisión pública española (TVE) Zapatero, primer presidente de la historia reciente de España imputado en un caso de corrupción por siete delitos relacionados con el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

El expresidente socialista desmintió así lo dicho por el empresario Julio Martínez en su escrito presentado este lunes al juez del caso en el que alegó que Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" en el préstamo público de 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra obtuvo en 2021 con motivo de la crisis de la pandemia.

Rodríguez Zapatero se defendió en la entrevista alegando que su trabajo en la empresa de Martínez, Análisis Relevante, era de mera consultoría aunque no negó que tenía una "amistad de hace años" con el empresario, también imputado en el caso.

"Todo mi trabajo en Análisis Relevante fue de consultoría, de asesoramiento (...) nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes; eso es evidente", subrayó el presidente, quien también negó que haya participado u ordenado la creación de ninguna sociedad off-shore, como también se le acusa.

El juez José Luis Calama investiga a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra a cambio de beneficios económicos, en un caso que se ha ampliado por el hallazgo de más hechos como los de unas joyas valoradas por 1,3 millones de euros en una caja fuerte en su oficina o por intermediaciones en Bolivia o Venezuela.

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El expresidente del Gobierno español también se pronunció por primera vez sobre las más de 100 joyas de zafiros y diamantes encontradas en su caja fuerte, un asunto que eludió en su declaración ante el juez, asegurando que fueron un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no reveló.

"Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años, y tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir: ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas ni en el valor que ahora se les ha atribuido", explicó.

Zapatero aseguró que incluso se habían llegado a olvidar de las joyas, que llevaban "muchísimos años" con ellos y estaban con las joyas de su familia.

"En absoluto quise defraudar y lo voy a sustanciar de manera adecuada. Pero insisto en lo último que pensábamos nosotros es en el valor patrimonial; lo teníamos ahí como un regalo de cortesía personal sin uso ni destino", insistió.

Hoy reiteró que dará todas las respuestas oportunas y "extremos posibles" al magistrado pero quiso dejar claro que la tasación que consta en las actuaciones abiertas -una pieza separada en la que está investigado por contrabando y delito fiscal- será sometida "a contradicción" con un nuevo análisis pericial.

Tras la entrevista, el gobernante PSOE volvió a reiterar su apoyo al expresidente y exigió, una vez más, que se respete la presunción de inocencia.

Los socialistas han apuntado que el partido "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día": "Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia".

Durante la entrevista, Rodríguez Zapatero agradeció el apoyo recibido por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.