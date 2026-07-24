ACNUR, ante rumor sobre posible ruptura por parte de EEUU: "La cuestión no está decidida"

"Sobre la posibilidad de que Estados Unidos esté considerando retirarse del ACNUR o de la Convención sobre los Refugiados, no creo que esta cuestión esté decidida", señaló la directora de Protección Internacional de la agencia, Elizabeth Tan.

"Lamentaríamos que cualquier Estado decidiera retirarse de la Convención", agregó en una rueda de prensa en la que se enfocó en los 75 años de vigencia de ese instrumento legal, que ACNUR conmemorará la semana próxima.

Tan insistió en que ACNUR mantiene el diálogo con las autoridades de Estados Unidos, que desde la llegada a la presidencia de Donald Trump se ha retirado de otras instituciones ligadas a Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Consejo de Derechos Humanos.

En las últimas semanas han circulado rumores sobre una posible salida estadounidense de ACNUR, agencia de la que Washington es el principal donante, especialmente tras el nombramiento el mes pasado de la diplomática de EE.UU. Tressa Rae Finerty como alta comisionada adjunta de la organización.

La Casa Blanca apoyaba a otro candidato, el también estadounidense Simon Hankinson, quien había sido muy crítico con la labor de ACNUR en el pasado.