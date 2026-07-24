Al menos seis muertos y 26 heridos en ataque ucraniano contra empresa militar rusa

"Como consecuencia del ataque del régimen de Kiev contra una empresa, por desgracia, hay 32 víctimas. Seis de ellas fallecieron en el acto", comunicó a través de Telegram el gobernador de la región, Alexander Sókolov.

El funcionario aseguró que las víctimas reciben asistencia médica y que el gobierno regional brindará apoyo a los familiares de las víctimas.

Varios canales de Telegram, incluido Astra, aseguran que el objetivo del ataque fue la empresa Avitek, que produce componentes para aviación y sistemas de defensa antiaérea rusa. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque en redes sociales y señaló que la compañía atacada suministra piezas para aviación y sistemas de misiles rusos.

Según pudo comprobar EFE, el ataque ocurrió alrededor de las seis de la mañana (hora Moscú) y testigos confirman que la explosión fue causada por el impacto de un misil.

Concretamente, medios sostienen que el ataque fue realizado con un misil de crucero Flamingo. Denys Shitilierman, cofundador de la empresa militar ucraniana Fire Point, publicó momentos antes en redes sociales unas imágenes del lanzamiento de un misil Flamingo.

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La planta atacada fabrica productos de doble uso que son utilizados para sistemas de defensa antiaérea y múltiples componentes aeronáuticos. Las instalaciones cuentan con un ciclo de producción completo, desde su fundición hasta el ensamblaje final y su puesta a prueba.

Fuentes ucranianas afirman que Avitek participa en la producción del sistema de defensa aérea Tor y también suministra componentes para los motores de los misiles Kh-101 y Kh-59M2. La planta también produce asientos eyectables utilizados por los cazas Su-34 y Su-57.

La compañía se encuentra sancionada internacionalmente a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.