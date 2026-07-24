Alumnos de universidad pública de Guatemala denuncian represalias por criticar al rector

Los denunciantes, entre quienes se encuentran representantes electos ante el Consejo Superior Universitario que no han podido tomar posesión, presentaron sus denuncias en la Fiscalía de la capital guatemalteca, tras advertir que la anulación de sus fichas académicas paraliza sus carreras universitarias.

"Ahora sufrimos persecución y no es más razón que el simple y sencillo hecho de alzar la voz, de defender a la única universidad que nos ha dado la posibilidad de soñar con un mejor futuro. Es inconcebible que este usurpador pretenda silenciar las voces", afirmó Carlos Barrios, estudiante de la Facultad de Derecho.

Por su parte, el estudiante electo ante el Consejo Superior Universitario por la Facultad de Ingeniería Andrés Luna aseveró que "este ataque sistematizado afecta directamente" a sus "proyectos de vida, no únicamente en el sentido académico, sino profesional y personal".

"Si se me silencia a mí, se silencia mi tesis. Y si se silencia mi tesis, se silencia a las mujeres exautoridades y parte de las asambleas comunales de 48 Cantones (uno de los sistemas de autoridad indígena ancestral más importantes de Guatemala), que es donde realicé esta investigación", remarcó Gabriel Ochoa, estudiante de Trabajo Social del Centro Universitario de Noroccidente de la USAC, quien esperaba graduarse en agosto.

Los universitarios exigieron al Consejo Superior Universitario, la máxima autoridad de la USAC, un plan de restitución integral de sus fichas e instaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Fiscalía a investigar posibles delitos de abuso de poder y alteración de datos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala trasciende el plano académico debido a su mandato constitucional en la designación de altas magistraturas de la justicia guatemalteca y autoridades de varias instituciones de control y poder en el país centroamericano.

Desde que el rector asumió su primer mandato en 2022, su gestión ha sido objeto de constantes denuncias de fraude, protestas e impugnaciones no resueltas. La legitimidad de su liderazgo volvió a quedar en evidencia el pasado 1 de julio con el cuestionamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Ante este escenario de tensiones, la representación de la Unión Europea en Guatemala y la Embajada de España mantuvieron un diálogo directo con los afectados para evaluar las violaciones a sus derechos académicos y el impacto en el acceso a la educación superior, según publicaron en sus cuentas oficiales.