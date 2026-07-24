'Blade Runner 2099' y 'The Rings of Power' destacan en el segundo día de la Comic-Con

Esta última estará protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, la plataforma de contenidos en línea mostró las primeras imágenes de lo que será "el renacimiento" de la franquicia cinematográfica de Ridley Scott, de acuerdo con su productora ejecutiva y creadora Silka Luisa.

"El año 2019 fue oscuro y lluvioso; 2049 fue frío y nevado, y este será el renacimiento de la ciudad y de todos nuestros personajes. Será caliente, pegajoso y caótico siguiendo la idea de la guerra del brillo solar", dijo Luisa.

Yeoh, quien dará vida a la replicante Olwen, se adentra en el proyecto con la incógnita sobre lo que es en realidad la humanidad.

"Cuando me ofrecieron interpretar a una replicante dije que sí, porque realmente quería explorar un personaje que nunca habría tenido la oportunidad de interpretar: uno que no es humano. ¿Pero qué significa ser humano, al final del día?", apuntó la ganadora del Óscar.

Schafer interpretará a Cora, una fugitiva que adopta la identidad de una 'blade runner' y forma una alianza tensa y compleja con Olwen, una relación que en los avances se muestra llena de conflicto.

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"Hacer televisión es un proceso verdaderamente duro y puedo asegurar que este ha sido uno de los trabajos más intensos que he realizado; físicamente fue muy demandante", afirmó Schafer, después de que Luisa contara que la estrella de 'Euphoria' rechazó el proyecto la primera vez que se lo ofrecieron.

"Era muy atemorizante, pero me siento profundamente agradecida", añadió.

La serie se rodó en varias ciudades del mundo, entre ellas Praga, Barcelona, Berlín y Los Ángeles.

Por su parte, la nueva entrega de la serie basada en el universo de J. R. R. Tolkien dará un salto temporal de cinco años tras la caída de Eregion, en un contexto en el que Sauron avanza en su conquista de la Tierra Media.

"La política se vuelve más compleja, los conflictos emocionales son más profundos y los personajes hacen sacrificios reales que tienen un costo", explicó el 'showrunner' J.D. Payne al adelantar el tono de la tercera temporada frente a miles de fanáticos presentes en el famoso Hall H, el mayor auditorio de este encuentro de la cultura pop.

El panel contó con la presencia de su elenco usual conformado por Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers, Daniel Weyman, así como Jamie Campbell Bower, quien se incorpora en esta entrega como el elfo Celeborn, el esposo perdido de Galadriel.

También se revelaron nuevos personajes, entre ellos Thráin, hermano mayor de Durin IV a quien dará vida Eddie Marsan; Anárion, hermano de Isildur interpretado por Andrew Richardson; y el orco Marnukh, que será encarnado por Adam Young.

Este viernes aún se esperan adelantos de cintas como 'Spaceballs: The New One' y la serie de DC 'Lanterns', además de un panel de aniversario de ‘El laberinto del fauno’, que contará con la presencia de Guillermo del Toro.

El primer día de la Comic-Con de San Diego arrancó con paneles de 'Percy Jackson and the Olympian's' (Percy Jackson y los dioses del Olimpo'); la presentación de fragmentos de la trama de 'Hope', la película surcoreana de ciencia ficción de Na Hong-jin; y la sorpresiva aparición de Johnny Depp caracterizado como su próximo personaje, Ebenezer Scrooge.