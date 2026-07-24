Bolivia confirma asistencia de Rodrigo Paz a la investidura de Keiko Fujimori

El ministro boliviano de Exteriores dijo a los medios que la investidura presidencial de Fujimori "es una fiesta democrática", por lo que "todos los presidentes de América Latina" deben acompañar ese acontecimiento.

Según Aramayo, está previsto que el martes en la mañana, Paz y Fujimori sostengan "una reunión bilateral" para desarrollar "una agenda muy amplia" de cooperación binacional.

El canciller señaló que se han "relanzado" los acuerdos de una mesa técnica binacional que ambos países reinstalarán "en el corto plazo" y que cuenta con financiación del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Asimismo, mencionó otros asuntos de interés mutuo, como un proyecto de integración en la población boliviana de Guaqui, cercano al lago Titicaca, el más alto del mundo y compartido entre ambos países.

Aramayo también habló de "relanzar" el trabajo conjunto en la cuenca del lago Titicaca y el río Desaguadero, además de asuntos migratorios, una agenda comercial pendiente y la "agenda folclórica" que implica a ambos países ante la Unesco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, resaltó el fortalecimiento del puerto peruano de Ilo que es un espacio que ambos países tienen que "recuperar" por su potencial "comercial e hidrocarburífero".

El puerto de Ilo es una alternativa para el comercio exterior de Bolivia, que habitualmente utiliza los puertos del norte de Chile para el flujo de sus exportaciones e importaciones.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Aparte del encuentro con Fujimori, se prevé que Paz también se reúna con representantes del Gobierno español y de Emiratos Árabes.