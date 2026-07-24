Conmoción en Panamá por la desaparición de panameños en la guerra de Rusia contra Ucrania

Según los testimonios de familiares y de antiguos comandantes de la fuerza pública de Panamá, un país sin Ejército tras la invasión estadounidense en 1989, hay casos de panameños que se enrolaron voluntariamente, pero también de otros que llegaron al frente bajo engaños.

La Cancillería panameña afirmó en un comunicado que realiza "las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo esos reclutamientos", y que ha habilitado dos números telefónicos para ofrecer "asistencia consular relacionada con esta situación".

"Las autoridades rusas han manifestado que los contratos suscritos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman", indicó una misiva de la Cancillería, en la que explica sus contactos tanto con la Embajada de Rusia como de Ucrania en el marco del "monitoreo constante de la situación de ciudadanos panameños reclutados para el conflicto" entre ambos países europeos.

La Cancillería ha contabilizado 15 casos de panameños en la guerra iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022 con la intención de anexionarse a Ucrania, dijo este viernes el vicecanciller Carlos Hoyos a la cadena EcoTV, aunque no descarta que sean más, dado que esta información la recibieron "de manera informal".

Esa cifra se acerca a la de 17 panameños reclutados en ese conflicto dada a EFE por fuentes oficiosas con conocimiento del asunto.

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Se trata de hombres que pertenecieron a la fuerza pública y que se enrolaron a conciencia, pero también de jóvenes inexpertos y a veces seducidos por ofertas de trabajos no vinculados al conflicto pero que terminaron en la guerra, según diversos testimonios.

El excomandante del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) Oriel Ortega aseguró este viernes que un antiguo agente de las fuerzas especiales panameñas "muy querido" se fue voluntariamente a la guerra de Rusia contra Ucrania "y está desaparecido desde hace un año", mientras que otros dos "fueron dados de baja en el frente" este 2026.

"A los hermanos de la fuerza pública, tanto los retirados como los en servicio, (les recomiendo) de que no caigan en esta situación porque es una guerra proxy (fuerza subsidiaria), no hay nada escrito", afirmó Ortega a la cadena TVN.

Las familias de al menos dos jóvenes oriundos de la provincia panameña de Chiriquí, frontera con Costa Rica, denuncian que ambos se fueron engañados con ofertas de trabajo ajenos a la guerra, pero terminaron en ella, incluso a la fuerza.

Según el excomandante Ortega, uno de estos dos jóvenes que ahora están desaparecidos en el frente estuvo en la academia de la fuerza pública pero no consiguió superar los filtros para pasar a las filas de la institución.

Un joven panameño que dijo encontrarse en el frente luchando para Rusia declaró a Radio Panamá que él y sus compatriotas están allá por voluntad propia.

La oferta de ir a la guerra "está en la redes sociales, uno busca reclutamiento para Rusia y ahí aparece, así fue como yo pude incorporarme (...) todos los (panameños) que estamos acá" es por voluntad propia, dijo el joven, que dice ser oriundo de esa provincia occidental de Chiriquí.

En el Ministerio Público (MP) hay al menos una denuncia vinculada al tema de los jóvenes reclutados para la guerra, que fue presentada en Chiriquí, según dijeron a EFE fuentes judiciales.

Para el excomandante del Senafront, los contratistas que están reclutando a jóvenes para ir a la guerra podrían estar incurriendo en el delito de trata de personas, y pidió al MP indagar en ese sentido.