Díaz-Canel dice que alistar la defensa de Cuba frente a EEUU es un "objetivo fundamental"

"La preparación para la defensa y la elevación de la disposición combativa en interés de la Guerra de Todo el Pueblo es una tarea fundamental, por la cual tenemos activados los Consejos de Defensa Nacional, Provincial, Municipal y de Zona", sostuvo el mandatario, de acuerdo con un reporte de la Presidencia.

Durante el 'Día Nacional de la Defensa', que se realiza cada viernes desde inicios de año, el gobernante destacó entre las prioridades "la protección de la población; el completamiento de las estructuras en los componentes defensivos territoriales; y la puntualización, (...) del contenido de los planes de puesta en completa disposición combativa" del país.

Desde hace meses el Gobierno cubano denuncia reiteradamente que Washington le amenaza con una intervención militar y, en consecuencia, ha retomado su estrategia de involucrar a toda la población con ejercicios de preparación para ese eventual escenario.

La Administración estadounidense lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que ponga en marcha reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero, que aumentó la crisis energética que ya sufría Cuba, y una serie de sanciones sobre personas y entidades que operan en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.