El brent cae cerca del 4 % y el barril desciende de los 100 dólares a menos de 97

El petróleo brent, de referencia en Europa, llegó a subir este jueves más del 7 %, y durante la madrugada alcanzó los 101 dólares ante el incremento de la tensión en Oriente Medio, después de que los rebeldes huties de Yemen cumplieran su amenaza y atacaran petroleros saudíes en el Mar Rojo.

A las 11:30 horas, el barril de brent, de referencia en Europa, para entrega en septiembre desciende un 3,97 % y se encuentra en 96,63 dólares, y el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también baja un 3,63 % hasta los 88,83 dólares, tras cerrar ayer con una subida de más del 6 %.

Por el contrario, el precio del gas natural, que abrió con una leve alza para después caer, vuelve a subir moderadamente, un 0,29 %, y el megavatio/hora se encuentra en 62,08 euros.