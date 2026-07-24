El Canal de Panamá inicia evaluación de las empresas interesadas en construir un gasoducto

"La documentación será evaluada conforme a los criterios legales, técnicos y financieros", tras los cual se "publicará la lista de las empresas precalificadas con las cuales avanzará a la siguiente fase del proceso, centrada en la interacción y diálogo con los precalificados", dijo un comunicado del Canal.

La administración de la vía, única de agua dulce en el mundo y por la que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, no identificó a las empresas que presentaron la documentación.

Sin embargo, en su momento, el Canal informó que para el proyecto del corredor energético hubo reuniones con las "ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Enterprise Products Partners, Chevron, Fortress Investment Group, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, NMDC Group, Vopak, Astomos Energy, Kawasaki Kisen Kaisha, Iwatani, I Squared, Movement Industries, Otamerica (Oiltanking America), Phillips 66, SK Gas, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Targa Resources, Ultranav y ONEOK".

"La iniciativa busca preparar a Panamá para responder a la evolución del mercado energético global mediante el fortalecimiento de la plataforma logística de la Autoridad del Canal de Panamá, particularmente para el transporte de líquidos de gas natural", señaló este viernes un comunicado oficial, que no precisó montos de inversión.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, dijo que el gasoducto costará entre 4.000 y 8.000 millones de dólares, dependiendo del modelo de negocios que se aplique.

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El Canal de Panamá también evalúa, desde el pasado 8 de julio, la documentación presentada por las empresas interesadas en construir dos puertos en el Canal de Panamá, unos proyectos valorados en 2.600 millones de dólares.

No está claro cuánto tiempo se tomará la Junta Técnica de Evaluación para seleccionar a las empresas que avanzarán y podrán presentar ofertas tanto en el caso de los puertos como el gasoducto.

El Canal de Panamá, un ente autónomo del Estado que cuenta con un capítulo constitucional, está incursionando en el sector portuario. Las cinco terminales que ya existen alrededor del paso navegable son concesiones bajo la responsabilidad de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El Canal aspira a incrementar hasta en un 25 % sus ingresos con la diversificación de negocios que impulsa a través de cuatro grandes proyectos, que suman 8.500 millones de dólares en inversión e involucran la construcción del gasoducto, los puertos y un nuevo embalse con inversión de 1.500 millones de dólares, según dijo el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez.