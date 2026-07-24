El Gobierno de Nicaragua otorga más áreas mineras a firmas chinas tras sanciones de EE.UU.

En su certificación oficial indicó que la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la firma Norther Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino Bao Jiang, con residencia nicaragüense, la concesión minera en el lote denominado La Minita.

Se trata de una superficie de 18.666,34 hectáreas, ubicada en los municipios de Nueva Guinea de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro del departamento (provincia) de Río San Juan.

Nicaragua también otorgó a la empresa Nicaragua Jia Run S.A., representada por el chino Mingshan Ding, una concesión para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Nueva Esperanza, con una superficie de 4.442,20 hectáreas, ubicadas en los municipios de Somotillo y Villanueva, de la provincia de Chinandega (Pacífico noroeste).

El Gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1.277.389,38 hectáreas, lo que representa el 10 % del territorio nicaragüense, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

Según esta ONG, el Ejecutivo modificó el marco jurídico de Nicaragua "para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas", y sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, un 44,4 % más respecto a 2024, según los datos oficiales.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, lo que marcó un hito histórico, según datos oficiales.