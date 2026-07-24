El IPI expresa su apoyo al eldiario.es ante la querella presentada por Julio Iglesias

El afamado artista español acusa al diario.es de difamación después de que ese medio publicara este año una serie de reportajes de investigación, según la cual dos de sus antiguas empleadas le acusan de agresión sexual.

Según un comunicado emitido por el IPI, una red mundial de editores y propietarios de medios de comunicación, la demanda penal "constituye un claro intento de intimidar a periodistas y silenciar informaciones legítimas de interés público".

"También representa una importante prueba para las garantías legales de la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a informar sobre figuras públicas en España", agrega el instituto con sede en Viena.

El pasado 21 de julio, Iglesias presentó una demanda contra el elDiario.es, su director Ignacio Escolar y otros cuatro periodistas.

elDiario.es publicó en enero pasado una serie de reportajes en los que varias extrabajadoras domésticas del cantante denunciaban presuntos delitos de trata con fines de explotación laboral y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

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La denuncia fue archivada por la Fiscalía española por falta de competencia.

En mayo, Iglesias presentó en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral al considerar que las informaciones contenían "comentarios falsos e injuriosos" destinados a "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación.

elDiario.es defiende su investigación periodística, subraya que ha seguido estándares profesionales en la verificación de la información y rechaza retractarse.

La querella penal del cantante califica la información como un "montaje periodístico" y demanda al medio por difamación, injurias y daños a su integridad moral.

"Al presentar esta acción ante la jurisdicción penal en lugar de recurrir a la vía civil, esta demanda tiene claramente un carácter intimidatorio y ejercerá un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación y el ejercicio de una prensa libre en España", señaló Scott Griffen, director ejecutivo del IPI, en un comunicado.

"También constituye un nuevo recordatorio de la necesidad urgente de despenalizar completamente la difamación en el Código Penal español, en línea con los estándares europeos e internacionales sobre libertad de expresión, una reforma que el IPI lleva tiempo reclamando", concluyó.