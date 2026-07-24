El movimiento “Cucarachas” negocia con el Gobierno indio sin retirar sus exigencias

"Si el Gobierno quiere una solución a la protesta, la única es la renuncia de Dharmendra Pradhan", afirmó el fundador del CJP, Abhijeet Dipke, según medios locales, antes del encuentro previsto en el Constitution Club of India, una sede neutral reclamada por los manifestantes.

Dipke insistió en que el movimiento no aceptará "nada menos" que la salida del ministro, incluso después de que el activista Sonam Wangchuk pusiera fin el jueves a una huelga de hambre de 26 días tras recibir garantías del Gobierno sobre la crisis de los exámenes oficiales.

"Este movimiento ya no pertenece solo a Abhijeet Dipke y Sonam Wangchuk; se ha convertido en un movimiento de los jóvenes de todo el país", dijo Dipke, en referencia a las protestas convocadas en distintas zonas de la India.

El encuentro de este viernes se produce después de que el CJP rechazara mantener nuevas conversaciones en la residencia de un ministro.

Su portavoz principal, Saurav Das, afirmó que el Gobierno aceptó finalmente celebrar la reunión en una sede neutral y pidió al Ejecutivo acudir "con la mente abierta" para escuchar a los manifestantes.

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La Universidad de Delhi y la Jawaharlal Nehru University pidieron a sus estudiantes evitar las concentraciones en Jantar Mantar, el principal punto de movilización en Nueva Delhi, y advirtieron de posibles consecuencias legales o disciplinarias.

Las autoridades también extendieron hasta la medianoche la suspensión de internet móvil en partes de Delhi central, incluido el entorno de Jantar Mantar.

El Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, ha intentado encauzar la crisis con promesas de tribunales especiales para acelerar la investigación de los casos de filtraciones de exámenes, una futura ley con castigos más severos y cambios en la cúpula del Ministerio de Educación.

Sin embargo, el CJP considera insuficientes esas medidas y mantiene que la responsabilidad política debe recaer sobre el ministro de Educación, en el centro de las críticas por las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales, especialmente el NEET, la prueba nacional de acceso a medicina.

En la India, estos exámenes son sensibles porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.