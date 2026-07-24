Familiares de cinco fallecidos por una explosión en una barcaza en Paraguay piden justicia

Con carteles en los que pedían "Justicia para los cinco" y fotografías de las víctimas, un grupo de parientes se concentró a las afueras del Astillero Aguapé, en el Bañado Sur, una zona deprimida de Asunción, la capital del país, ubicada a las orillas del río Paraguay.

"No recibimos respuesta de la Fiscalía ni la empresa pone la cara, queremos saber qué fue lo que pasó", dijo al canal ABC TV Andrea Morínigo, quien se identificó como hermana de Carlos David Pérez, uno de los fallecidos.

La mamá de Pérez, quien no dio su nombre, lamentó, en declaraciones a la radio Ñandutí, la pérdida de su hijo, al que describió como un "muchacho ejemplar", y se quejó de que no haya seguridad para los trabajadores.

La explosión ocurrió el pasado 4 de julio mientras seis personas trabajaban en la nave, de las cuales murieron cinco y una resultó herida.

En un comunicado, L.P.G Emprendimientos S.A. indicó que el siniestro tuvo lugar en uno de sus amarraderos sobre el río Paraguay "durante tareas de limpieza de una barcaza".

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El Ministerio de Defensa informó entonces que la barcaza era administrada por la empresa privada Grupo Líneas Panchita G (Grupo LPG) -de la que también hace parte el Astillero Aguapé y está especializada en el transporte de hidrocarburos y carga líquida-, pero que al momento del accidente no estaba cargada.