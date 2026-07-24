Georgia pide retirada de refinería en puerto de Kulevi de nuevo paquete de sanciones de UE

Así lo afirmó el Ministerio de Exteriores georgiano en un comunicado, en el que señaló que Georgia "cumple plenamente con el régimen de sanciones de la UE y adopta todas las medidas necesarias para garantizar que su territorio no se utilice para eludir las sanciones".

Según Tiflis, la cooperación con la UE en este ámbito está "basada en los principios de transparencia y apertura".

"Hasta la fecha, no se ha registrado ni un solo caso de evasión de las sanciones de la UE en territorio georgiano", reza la nota.

Por ello, "no existen motivos para incluir la refinería de Kulevi en la lista de sanciones de la UE", agrega.

Asimismo, Exteriores confió en que Bruselas reconsidere su decisión en el plazo de seis meses establecido para la aplicación de la medida.

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Insistió en que Tiflis está dispuesto a cooperar con las instituciones europeas y proporcionarles toda la información necesaria.

A principios de julio, la refinería de Kulevi, en el mar Negro, decidió dejar de procesar petróleo ruso a partir de agosto-septiembre, anunció entonces la empresa gestora, Black Sea Petroleum.

El director general de la refinería, David Potsjveria, declaró que el petróleo ruso será sustituido por el crudo turcomano, kazajo y azerbaiyano.

Actualmente, la refinería tiene capacidad para procesar 1,2 millones de toneladas de petróleo al año.

Los países de la UE lograron este pasado jueves un acuerdo para desbloquear el vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia, con la extensión durante 12 meses del tope al precio del petróleo, fijado en 44,10 dólares, como una de las principales medidas.

La lista de las sanciones incluye también tres refinerías rusas, una bielorrusa y la instalación de Kulevi.